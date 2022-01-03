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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:30
sens написав:
А не по суржику як розуміти??
жьо неманжпасісжюр
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:36
flysoulfly написав: sens написав:
А не по суржику як розуміти??
жьо неманжпасісжюр
Вибачте але вчить мову, краще пишіть на той що самі розумієте
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:44
sens написав: nord написав: novichok написав:
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
відкрили сьогодні під 16% чи раніше під менші відсотки?
Раніше під менший відсоток.
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nord
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:56
nord написав: novichok написав:
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
відкрили сьогодні під 16% чи раніше під менші відсотки?[/quote]
Раніше під менший відсоток.[/quote] я поки перекидаю в УБРР,на онлайн в глобус,та кедами в УБІБ
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:57
la9 написав:
очень напоминает фарсик с его акциями. Сравнение не в пользу альянса((
не дуже нагадує, бо коли обліковка НБУ була 10% то фарсік-барсік (RIP) давав на 50% вищі - 15 і вищі
зараз обліковка 25, хтось дає 30-40??
тото же і воно
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greenozon
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