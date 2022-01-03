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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:30

  sens написав:А не по суржику як розуміти??
жьо неманжпасісжюр
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:36

  flysoulfly написав:
  sens написав:А не по суржику як розуміти??
жьо неманжпасісжюр

Вибачте але вчить мову, краще пишіть на той що самі розумієте
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:44

  sens написав:
  nord написав:
  novichok написав:Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?

Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
відкрили сьогодні під 16% чи раніше під менші відсотки?

Раніше під менший відсоток.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:56

  nord написав:
  novichok написав:Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?

Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
відкрили сьогодні під 16% чи раніше під менші відсотки?[/quote]
Раніше під менший відсоток.[/quote] я поки перекидаю в УБРР,на онлайн в глобус,та кедами в УБІБ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:57

Re: Банк Альянс

  la9 написав:очень напоминает фарсик с его акциями. Сравнение не в пользу альянса((


не дуже нагадує, бо коли обліковка НБУ була 10% то фарсік-барсік (RIP) давав на 50% вищі - 15 і вищі
зараз обліковка 25, хтось дає 30-40??

тото же і воно
greenozon
 
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