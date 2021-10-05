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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лип, 2023 07:03
reef написав:
А якусь заяву ще писали окремо на ці бонуси?
Заяву потрібно писати у відділенні для валютного депозиту. Для гривневого депозиту не потрібно
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vollena71
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