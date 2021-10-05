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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 07:03

  reef написав:А якусь заяву ще писали окремо на ці бонуси?

Заяву потрібно писати у відділенні для валютного депозиту. Для гривневого депозиту не потрібно
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:13

[/quote]
Хтось вже відкривав в додатку, нараховує бонуси?[/quote]
Так, відкривала у Додатку, бонус зарахувався наступного дня зранку.[/quote]
А якусь заяву ще писали окремо на ці бонуси?[/quote]
Автоматом прийшло наступного ранку, без жодних додаткових рухів з мого боку.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:41

В абсолютних цифрах це як виглядає?
Я розміщую 100т на 3 місяці, наступного дня я отримую суму 4.5%-19.5% від 100т, і до закінчення депо отримую 14.5% щомісяця, вірно?
novichok
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