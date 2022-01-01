Заяву потрібно писати у відділенні для валютного депозиту. Для гривневого депозиту не потрібно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лип, 2023 07:03
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:13
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Хтось вже відкривав в додатку, нараховує бонуси?[/quote]
Так, відкривала у Додатку, бонус зарахувався наступного дня зранку.[/quote]
А якусь заяву ще писали окремо на ці бонуси?[/quote]
Автоматом прийшло наступного ранку, без жодних додаткових рухів з мого боку.
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:41
В абсолютних цифрах це як виглядає?
Я розміщую 100т на 3 місяці, наступного дня я отримую суму 4.5%-19.5% річних від 100т, і до закінчення депо отримую 14.5% щомісяця, вірно?
Додано: Пон 17 лип, 2023 22:10
Re: Банк Альянс
Саме так.
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:11
Re: Банк Альянс
На 3 місяці можна, чи тільки від шести?
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