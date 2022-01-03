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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лип, 2023 07:03
reef написав:
А якусь заяву ще писали окремо на ці бонуси?
Заяву потрібно писати у відділенні для валютного депозиту. Для гривневого депозиту не потрібно
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vollena71
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Додано: Пон 17 лип, 2023 19:13
[/quote]
Хтось вже відкривав в додатку, нараховує бонуси?[/quote]
Так, відкривала у Додатку, бонус зарахувався наступного дня зранку.[/quote]
А якусь заяву ще писали окремо на ці бонуси?[/quote]
Автоматом прийшло наступного ранку, без жодних додаткових рухів з мого боку.
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Annet_
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Додано: Пон 17 лип, 2023 19:41
В абсолютних цифрах це як виглядає?
Я розміщую 100т на 3 місяці, наступного дня я отримую суму 4.5%-19.5% річних від 100т, і до закінчення депо отримую 14.5% щомісяця, вірно?
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novichok
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Додано: Пон 17 лип, 2023 22:10
Саме так.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:11
На 3 місяці можна, чи тільки від шести?
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reef
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Додано: Вів 18 лип, 2023 22:06
reef написав:
На 3 місяці можна, чи тільки від шести?
Можна
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:47
Annet_ написав:
Автоматом прийшло наступного ранку, без жодних додаткових рухів з мого боку.
У договорі про акцію нема й слова, так і повинно бути?
Якийсь казус, ніяк не міг підняти ліміт по карті, нарешті вдалося підняти лише на 25к. І це з допомогою оператора.
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reef
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:36
reef, бот дає відповідь, що тривають стабілізаційні роботи, тому і не можна збільшити ліміт. А також пропонує звертатися до нього для підвищення любих лімітів.
Я ліміти не пробував у бота збільшити, бо тіко планую розміщення. А в додатку,ви праві, не хоче.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:36
Чи є якась можливість поповнити карту онлайн (пакет Персональний) без комісії?
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reef
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:34
reef написав:
Чи є якась можливість поповнити карту онлайн (пакет Персональний) без комісії?
>>> див.тут
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