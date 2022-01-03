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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:53

  melkh написав:Ви мене, друзяки, заставили вчора вивчити правила на забук, так точно, по Скарбничці захід СЕП+P2P - free, але вихід P2P - 0,5% + 5 грн., я дослухався до рекомендації на цьому форумі і відкрив 1. Роздрібний під захід СЕПу безкоштовно і 2. Пакет персональний в нього СЕП - платний, але захід+вихід по P2P - free.

Персональний - я перекидував від дружини до себе, зняло 0,5%.
Чи може стороннім сервісом безкоштовно?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:59

  reef написав:
  melkh написав:Ви мене, друзяки, заставили вчора вивчити правила на забук, так точно, по Скарбничці захід СЕП+P2P - free, але вихід P2P - 0,5% + 5 грн., я дослухався до рекомендації на цьому форумі і відкрив 1. Роздрібний під захід СЕПу безкоштовно і 2. Пакет персональний в нього СЕП - платний, але захід+вихід по P2P - free.

Персональний - я перекидував від дружини до себе, зняло 0,5%.
Чи може стороннім сервісом безкоштовно?

У Персонального будь-який САМ ВХІД коштує 0.5%, тобто це коміс карти (як у КдВ Привату).
На Персональний нашару тільки депо і %% заходять. А вихід р2р-сторонній нашару анлім.

Тобто заводити на Поточний (Роздібний) СЕПом. Відкриваєте з нього депо з поверненням на Перс-й і виводите стороннім р2р. Все це нашару.

Картки і Поточний можна відкрити нашару під перші депо по 5К. Ну таке
Amethyst
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  #<1 ... 67686970
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