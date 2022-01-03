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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 17:53
melkh написав:
Ви мене, друзяки, заставили вчора вивчити правила на забук, так точно, по Скарбничці захід СЕП+P2P - free, але вихід P2P - 0,5% + 5 грн., я дослухався до рекомендації на цьому форумі і відкрив 1. Роздрібний під захід СЕПу безкоштовно і 2. Пакет персональний в нього СЕП - платний, але захід+вихід по P2P - free.
Персональний - я перекидував від дружини до себе, зняло 0,5%.
Чи може стороннім сервісом безкоштовно?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:59
reef написав: melkh написав:
Ви мене, друзяки, заставили вчора вивчити правила на забук, так точно, по Скарбничці захід СЕП+P2P - free, але вихід P2P - 0,5% + 5 грн., я дослухався до рекомендації на цьому форумі і відкрив 1. Роздрібний під захід СЕПу безкоштовно і 2. Пакет персональний в нього СЕП - платний, але захід+вихід по P2P - free.
Персональний - я перекидував від дружини до себе, зняло 0,5%.
Чи може стороннім сервісом безкоштовно?
У Персонального будь-який САМ ВХІД коштує 0.5%, тобто це коміс карти (як у КдВ Привату).
На Персональний нашару тільки депо і %% заходять. А вихід р2р-сторонній нашару анлім.
Тобто заводити на Поточний (Роздібний) СЕПом. Відкриваєте з нього депо з поверненням на Перс-й і виводите стороннім р2р. Все це нашару.
Картки і Поточний можна відкрити нашару під перші депо по 5К. Ну таке
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