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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:16
VLADPn написав:
Вчера с депозита 220 тыс начислили бонус 2008 гривен. Депо 3 мес ощадный. 4.5% минус налог выходило бы 7969 гривен.
Всё правильно посчитали...Какие 7969грн??? Прибл. должно быть 2000грн
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:33
Игорь Алексеевич написав: VLADPn написав:
Вчера с депозита 220 тыс начислили бонус 2008 гривен. Депо 3 мес ощадный. 4.5% минус налог выходило бы 7969 гривен.
Всё правильно посчитали...Какие 7969грн??? Прибл. должно быть 2000грн
це гібридний вклад, спочатку частково аванс потім помісячно відсотки
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sens
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:20
sens написав:
це гібридний вклад, спочатку частково аванс потім помісячно відсотки
так, це гібридний, але ж відповідь не повна!
реальніше:
1) аванс
2) помісячно відсотки
3) виплата вкладу з ФГВФО
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flysoulfly
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:24
flysoulfly написав: sens написав:
це гібридний вклад, спочатку частково аванс потім помісячно відсотки
так, це гібридний, але ж відповідь не повна!
реальніше:
1) аванс
2) помісячно відсотки
3) виплата вкладу з ФГВФО
4) гроші в банку-агенту
5) переказ в інший банк або зняття готівки в межах НБУ
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sens
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:10
Акцію “Зберемо разом з Alliance на ЗСУ” продовжено до кінця вересня!
Кожен, хто відкриє депозит “Ощадний” або “Капітальний” на строк від 93 днів на суму від 25 000 грн/500 дол.США/500 Євро або чий вклад буде автоматично продовжено на таких умовах стане учасником акції! Для депозитів в іноземній валюті Учасники обов’язково повинні подати заяву з реквізитами свого поточного рахунку в національній валюті для отримання винагороди.
Ви отримає грошову винагороду в розмірі до 4,5% річних для вкладів в національній валюті або 1,5% річних для вкладів в іноземній валюті (за курсом НБУ). А також, банк здійснить благодійний внесок у розмірі 0,5% річних на спеціальний рахунок в НБУ для підтримки Збройних сил України або на рахунок благодійного фонду на потреби ЗСУ.
Умови Акції діють з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року у всіх відділеннях банку та онлайн-сервісі "Alliance-online".
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greenozon
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