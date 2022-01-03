Всё правильно посчитали...Какие 7969грн??? Прибл. должно быть 2000грн
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:16
Re: Банк Альянс
Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:33
Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:20
Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:24
Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:10
Акцію “Зберемо разом з Alliance на ЗСУ” продовжено до кінця вересня!
Кожен, хто відкриє депозит “Ощадний” або “Капітальний” на строк від 93 днів на суму від 25 000 грн/500 дол.США/500 Євро або чий вклад буде автоматично продовжено на таких умовах стане учасником акції! Для депозитів в іноземній валюті Учасники обов’язково повинні подати заяву з реквізитами свого поточного рахунку в національній валюті для отримання винагороди.
Ви отримає грошову винагороду в розмірі до 4,5% річних для вкладів в національній валюті або 1,5% річних для вкладів в іноземній валюті (за курсом НБУ). А також, банк здійснить благодійний внесок у розмірі 0,5% річних на спеціальний рахунок в НБУ для підтримки Збройних сил України або на рахунок благодійного фонду на потреби ЗСУ.
Умови Акції діють з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року у всіх відділеннях банку та онлайн-сервісі "Alliance-online".
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:52
Кто-то может подтвердить слова горячей линии Альянса? Говорят, что депозит можно открыть и в субботу в операционное время, т.е. до четырех. Если в воскресенье, тогда будет уже в понедельник. Если это всё так, то деньги реально зачисляются на депозит в субботу, и за воскресенье уже будут проценты?
|