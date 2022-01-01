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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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Банк Альянс 3.6 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:16

Re: Банк Альянс

  VLADPn написав:Вчера с депозита 220 тыс начислили бонус 2008 гривен. Депо 3 мес ощадный. 4.5% минус налог выходило бы 7969 гривен.

Всё правильно посчитали...Какие 7969грн??? Прибл. должно быть 2000грн
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:33

  Игорь Алексеевич написав:
  VLADPn написав:Вчера с депозита 220 тыс начислили бонус 2008 гривен. Депо 3 мес ощадный. 4.5% минус налог выходило бы 7969 гривен.

Всё правильно посчитали...Какие 7969грн??? Прибл. должно быть 2000грн
це гібридний вклад, спочатку частково аванс потім помісячно відсотки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:20

  sens написав:це гібридний вклад, спочатку частково аванс потім помісячно відсотки
так, це гібридний, але ж відповідь не повна!
реальніше:
1) аванс
2) помісячно відсотки
3) виплата вкладу з ФГВФО
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:24

  flysoulfly написав:
  sens написав:це гібридний вклад, спочатку частково аванс потім помісячно відсотки
так, це гібридний, але ж відповідь не повна!
реальніше:
1) аванс
2) помісячно відсотки
3) виплата вкладу з ФГВФО

4) гроші в банку-агенту
5) переказ в інший банк або зняття готівки в межах НБУ :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:10

Акцію “Зберемо разом з Alliance на ЗСУ” продовжено до кінця вересня!

Кожен, хто відкриє депозит “Ощадний” або “Капітальний” на строк від 93 днів на суму від 25 000 грн/500 дол.США/500 Євро або чий вклад буде автоматично продовжено на таких умовах стане учасником акції! Для депозитів в іноземній валюті Учасники обов’язково повинні подати заяву з реквізитами свого поточного рахунку в національній валюті для отримання винагороди.

Ви отримає грошову винагороду в розмірі до 4,5% річних для вкладів в національній валюті або 1,5% річних для вкладів в іноземній валюті (за курсом НБУ). А також, банк здійснить благодійний внесок у розмірі 0,5% річних на спеціальний рахунок в НБУ для підтримки Збройних сил України або на рахунок благодійного фонду на потреби ЗСУ.

Умови Акції діють з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року у всіх відділеннях банку та онлайн-сервісі "Alliance-online".
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:52

Кто-то может подтвердить слова горячей линии Альянса? Говорят, что депозит можно открыть и в субботу в операционное время, т.е. до четырех. Если в воскресенье, тогда будет уже в понедельник. Если это всё так, то деньги реально зачисляются на депозит в субботу, и за воскресенье уже будут проценты?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:30

  candidat написав:Кто-то может подтвердить слова горячей линии Альянса? Говорят, что депозит можно открыть и в субботу в операционное время, т.е. до четырех. Если в воскресенье, тогда будет уже в понедельник. Если это всё так, то деньги реально зачисляются на депозит в субботу, и за воскресенье уже будут проценты?
раньше было так: они с пятницы (вроде с 16:30) по 9:00 понедельника ничего не зачисляли. Как сейчас - хз
flysoulfly
 
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