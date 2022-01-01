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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 13:19

  greenozon написав:Дорогі клієнти,
Інформуємо вас про те, що з 01.11.2023 року вступають у дію зміни до тарифів на обслуговування рахунків фізичних осіб:
- до тарифів поточного рахунку "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ"

https://bankalliance.ua/articles/15
замовлення на четвер, пропонують через тиждень на середу забрати. Проблем з баксом нема . Не гумор
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:33

Re: Банк Альянс

Что нужно в этом банке для покупки на 50000 грн? Без комиссии снятия и обслуживание?.
Читал одни пишут в прило6одни в отд6. Так же депозит то 10 дней то месяц
sl2023x4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:28

  sl2023x4 написав:Что нужно в этом банке для покупки на 50000 грн? Без комиссии снятия и обслуживание?.
Читал одни пишут в прило6одни в отд6. Так же депозит то 10 дней то месяц
відкриття рахунків за гроші,потім зняття одразу буде комісія, через депозит на будь-який термін після закінчення буде безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:01

  sens написав:
  sl2023x4 написав:Что нужно в этом банке для покупки на 50000 грн? Без комиссии снятия и обслуживание?.
Читал одни пишут в прило6одни в отд6. Так же депозит то 10 дней то месяц
відкриття рахунків за гроші,потім зняття одразу буде комісія, через депозит на будь-який термін після закінчення буде безкоштовно

Сколько один счёт стоит? Планирую гривну долар евро
sl2023x4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:33

Re: Банк Альянс

sl2023x4 написав:Сколько один счёт стоит? Планирую гривну долар евро

Здається 75грн.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:28

м.Хмельницький.
Зробив валютообмін в межах 50 т.грн. (долар) та оформив Антістрес. Сьогодні гроші впали на рахунок, зайшов у відділення забрати, операціоніст (Наталія, вона там одна) спитала ціль приходу, на що отримала мою відповідь «забрати валюту», й одразу сказала, що валюти немає, є тільки під тримісячний конверт депо. Подзвонив на гарячу лінію з питанням, чи можна купити 2 т. доларів, щоб сказали, чи є в наявності, й… він є. Одразу представився (дзвонив не з фінансового номеру), розповів все, й з тієї сторони слухавки трошки «здивувалися», обіцяли розібратися. Одразу знов в відділення й до операціоніста для отримання грошей. Вже не сперечалася, але почала спор, що її не так зрозуміли, вона була зайнята, дивиться в очі й бреше, робить з мене дурня, й все це затягнулося на годину. При мені дзвонила касиру «Долар є? А, тільки 96», зрозуміло навіщо, щоб видали старими, розумію, що видавати можуть усяким, але так нахабно робити, щоб видали старим… Касир (вона там тільки пару міс. робить) розумничка, вибрала краще з того, що було, навіть кілька 2003, 2006, сині все ж таки не дала, але не маю до неї претензій, ще раз — молодець, дякую їй.
Сьогодні не дзвонив би на гарячу лінію, але в тому місяці була така сама ситуація по евро, ходив, дзвонив біля двох тижнів, купував двома частинами, першу забрав все-таки через якийсь час (коли забирав, бачив, що евро у касі досить багато), іншу частину так і не зміг, трошки віддали евро, іншу частину гривнею притому що курс на купівлю в них поганенький порівняно з іншими й, головне, тим, по якому вони самі мені його продали. Коли евро оформлював, то операціоніст говорила постійно, що в евро у них підкріплення немає, а коли вже через тиждень сказав, що через гарячу лінію можна замовлення зробити, то разом подзвонили й там Наталя вже їм говорила, що сума маленька, якщо хоча б 2000 було, то привезли би.
Ось і сьогодні зрозумів, що ходити тиждень два буду й вирішив подзвонити.
Пані Наталія довго мені сьогодні розповідала, про якусь лояльність особисто до мене, про гарні відносини між нами, неслухаючи про минулий місяць, й постійно говорячи й все перекручуючи про сьогодні, а то що в тому місяці було, то зараз розмова не про це. Сьогодні вже нічого не хотілося робити, але все ж таки не витримав після години постійного «Я почула купити… Ми винні 50/50», й залишив на неї скаргу.
Лояльність… Це я був до неї лояльний, в тому місяці скаргу вирішив не залишати, що не видавали валюту; коли інший раз оформлював купівлю й мене не влаштувала комісія, за яку я забув й вона теж, й дала платіжку на меншу суму, то мені було не вигідно воно вже, я вже пішов, але повернувся до відділення, доніс різницю, хоча міг сторно й як повертати мені гроші, які вона почала вже проводити, то вже була б її справа (а як це робити, вона не знала, що й сказала під час дзвінка).
Ну й на останок, кожен раз на протязі року (тільки як пару місяців перестала), дуже дуже настирно пропонувала страховку.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:07

Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.01.2024 року вступають у дію зміни до карткового тарифу Банка ТП «ПЕРСОНАЛЬНИЙ» на обслуговування рахунків фізичних осіб в частині нарахування комісії за видачу готівкових грошових коштів через установи та банкомати інших банків в Україні, а також нарахування комісії за безготівкове зарахування коштів.
https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1701422364
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