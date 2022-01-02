Додано: Сер 20 гру, 2023 22:08

Hennady написав: Теж з Хмельницького, теж Геннадій. Було (встиг) три конвертаційні депозити в Альянсі до стабілізації курсу. Перші 2 видавали новими синіми. Третій - майже всі білі, не дивився якого року, відмовився. Касир і операціоніст (не знаю, чи Наталія, біленька, повненька) трохи посперечались (посперечались сильно сказано, так поговорили на тему) зі мною, що білі теж дійсні і нема причин не брати такими, на що я відповів, що це моя справа - от хочу сині і все тут. ОК, сказали, як назбирається синіх ми Вам зателефонуємо. Через день дзвінок, приходьте. Прийшов, забрав - все норм.

Обслуговування супер - не супер, але приємне, спокійне, білі меблі, диван, відсутність черг, метушні. Зараз оформив депозит у гривні під 19%. Ніякої якоїсь напруги чи чогось такого не було. Теж з Хмельницького, теж Геннадій. Було (встиг) три конвертаційні депозити в Альянсі до стабілізації курсу. Перші 2 видавали новими синіми. Третій - майже всі білі, не дивився якого року, відмовився. Касир і операціоніст (не знаю, чи Наталія, біленька, повненька) трохи посперечались (посперечались сильно сказано, так поговорили на тему) зі мною, що білі теж дійсні і нема причин не брати такими, на що я відповів, що це моя справа - от хочу сині і все тут. ОК, сказали, як назбирається синіх ми Вам зателефонуємо. Через день дзвінок, приходьте. Прийшов, забрав - все норм.Обслуговування супер - не супер, але приємне, спокійне, білі меблі, диван, відсутність черг, метушні. Зараз оформив депозит у гривні під 19%. Ніякої якоїсь напруги чи чогось такого не було.

Біля вікна сиділа Катя (пішла у декрет), ось вона мені подобалась, зараз на це місто мабудь стажується касирша, яка недавно прийшла. Що конверти (як і звичайні депо) видають синіми - це правило й вас просто хотіли кинути, а ви не зрозуміли й досі радієте, що два дні чекали свої при тому, що в цьому банку операціоніст рахує, скільки треба віддати синіми після депо по відділеню й робить замовлення зазделегідь, а за вас "забули", як радієте і новенькому депо під 19% під який Наталія вмовляє усіх (КПІ то треба виконувати). Мене ж дістало, як вона кілька разів дивилася в очі при розмові про купівлю евро в межах 50т. й питала "забирати будете в грн. по курсу покупки каси?", тобто при тих курсах я повинен був занести в банк наприклад 50500, а винести 50000 й все она розуміла, така людина просто.Моя історія зі скаргою завершилася на наступний день дзвінком деректора по якомусь направленню з Києва, він вибачився, сказав зберегти його номер, Наталія з дисциплінарним, й я рахую, що з боку банка інцидент повністю вичерпано, банк клієнтоорієнтовний, тільки працівники бувають, що одягли на себе корону, а зняти нікому, тому що з зав.відділенням усі в приятельских відносинах (ще є кілька банків таких у місті, але там в гарних стосунках, тому що все ж таки дають й заробити, а тут прям у кишеню залізла кілька разів). Більше, чесно кажучи не заходив, але піду, якщо побачу можливість заробити "копієчку", й заодно подивлюся на поведінку.