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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:08

  Hennady написав:Теж з Хмельницького, теж Геннадій. Було (встиг) три конвертаційні депозити в Альянсі до стабілізації курсу. Перші 2 видавали новими синіми. Третій - майже всі білі, не дивився якого року, відмовився. Касир і операціоніст (не знаю, чи Наталія, біленька, повненька) трохи посперечались (посперечались сильно сказано, так поговорили на тему) зі мною, що білі теж дійсні і нема причин не брати такими, на що я відповів, що це моя справа - от хочу сині і все тут. ОК, сказали, як назбирається синіх ми Вам зателефонуємо. Через день дзвінок, приходьте. Прийшов, забрав - все норм.
Обслуговування супер - не супер, але приємне, спокійне, білі меблі, диван, відсутність черг, метушні. Зараз оформив депозит у гривні під 19%. Ніякої якоїсь напруги чи чогось такого не було.

Біля вікна сиділа Катя (пішла у декрет), ось вона мені подобалась, зараз на це місто мабудь стажується касирша, яка недавно прийшла. Що конверти (як і звичайні депо) видають синіми - це правило й вас просто хотіли кинути, а ви не зрозуміли й досі радієте, що два дні чекали свої при тому, що в цьому банку операціоніст рахує, скільки треба віддати синіми після депо по відділеню й робить замовлення зазделегідь, а за вас "забули", як радієте і новенькому депо під 19% під який Наталія вмовляє усіх (КПІ то треба виконувати). Мене ж дістало, як вона кілька разів дивилася в очі при розмові про купівлю евро в межах 50т. й питала "забирати будете в грн. по курсу покупки каси?", тобто при тих курсах я повинен був занести в банк наприклад 50500, а винести 50000 й все она розуміла, така людина просто.
Моя історія зі скаргою завершилася на наступний день дзвінком деректора по якомусь направленню з Києва, він вибачився, сказав зберегти його номер, Наталія з дисциплінарним, й я рахую, що з боку банка інцидент повністю вичерпано, банк клієнтоорієнтовний, тільки працівники бувають, що одягли на себе корону, а зняти нікому, тому що з зав.відділенням усі в приятельских відносинах (ще є кілька банків таких у місті, але там в гарних стосунках, тому що все ж таки дають й заробити, а тут прям у кишеню залізла кілька разів). Більше, чесно кажучи не заходив, але піду, якщо побачу можливість заробити "копієчку", й заодно подивлюся на поведінку.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:43

  greenozon написав:Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.01.2024 року вступають у дію зміни до карткового тарифу Банка ТП «ПЕРСОНАЛЬНИЙ» на обслуговування рахунків фізичних осіб в частині нарахування комісії за видачу готівкових грошових коштів через установи та банкомати інших банків в Україні, а також нарахування комісії за безготівкове зарахування коштів.
https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1701422364


Тянучка p2p с карты без комиссии остаётся?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:55

  lamal написав:
  citramon написав:
  lamal написав:https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans

Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...

згоден , але сума чималенька

до сих пор в апелляции слушается )
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:39

  emeta написав:
  greenozon написав:Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.01.2024 року вступають у дію зміни до карткового тарифу Банка ТП «ПЕРСОНАЛЬНИЙ» на обслуговування рахунків фізичних осіб в частині нарахування комісії за видачу готівкових грошових коштів через установи та банкомати інших банків в Україні, а також нарахування комісії за безготівкове зарахування коштів.
https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1701422364


Тянучка p2p с карты без комиссии остаётся?

Наче без%%, п. 7.3
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:51

Re: Банк Альянс

Панове,
який актуальний курс долара на депо 10 днів?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:00

  Andey написав:Панове,
який актуальний курс долара на депо 10 днів?

Нема такого. Є тільки курс + комісії банку
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:10

Что-то не пойму, так депозитная акция с начислением бонуса авансом за депозит в 25 тысяч уже фсьо или нет?
Из приложения рекламу вырезали, а на сайте пишет, что с 1 по 31 января.
Ещё и указан бонус только 1,5%. Срезали опять?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:48

...що там за тусня з розшуком голови банку... Юлії??
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:26

  abc111 написав:...що там за тусня з розшуком голови банку... Юлії??

втекла Юлька. Роздерибанили 0,7 ярда та потікали всі хто брав участь
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:29

або це
viewtopic.php?p=5673394#p5673394

або це
https://interfax.com.ua/news/press-release/959485.html


до речі "дистанційне проведення 12 лютого 2024 року (дата закінчення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЬЯНС" (дата розміщення 25.01.2024)"
https://bankalliance.ua/articles/povido ... 25-01-2024
greenozon
 
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