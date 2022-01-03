сейчас они дают лучший курс продажи евро на 50Кгрн ( при открытии короткого депо) - "шото знают"
или полярная лисичка уже тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:11
сейчас они дают лучший курс продажи евро на 50Кгрн ( при открытии короткого депо) - "шото знают"
или полярная лисичка уже тут
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:13
Клієнти, вітаємо!
Ми продовжили термін дії акції “Зберемо разом з Alliance на ЗСУ” до кінця березня!
Ви отримаєте до плюс 1,5% річних для вкладів у гривні або 0,5% річних для вкладів в іноземній валюті (за курсом НБУ), якщо відкриєте депозит “Ощадний” чи “Капітальний” на термін від 93 днів на суму від 25 000 грн (або 500 дол. США/євро).
Для нас важливо допомагати Збройним Силам, тож в межах цієї акції ми здійснюємо благодійний внесок у розмірі 0,5% річних на спеціальний рахунок в НБУ для підтримки Збройних сил України.
Також хочемо нагадати, що ознайомитися з актуальною інформацією та Довідкою про систему гарантування вкладів можна за посиланням
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