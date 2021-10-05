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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:11

сейчас они дают лучший курс продажи евро на 50Кгрн ( при открытии короткого депо) - "шото знают" :?:

или полярная лисичка уже тут :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:13

Клієнти, вітаємо!

Ми продовжили термін дії акції “Зберемо разом з Alliance на ЗСУ” до кінця березня!

Ви отримаєте до плюс 1,5% річних для вкладів у гривні або 0,5% річних для вкладів в іноземній валюті (за курсом НБУ), якщо відкриєте депозит “Ощадний” чи “Капітальний” на термін від 93 днів на суму від 25 000 грн (або 500 дол. США/євро).

Для нас важливо допомагати Збройним Силам, тож в межах цієї акції ми здійснюємо благодійний внесок у розмірі 0,5% річних на спеціальний рахунок в НБУ для підтримки Збройних сил України.

Також хочемо нагадати, що ознайомитися з актуальною інформацією та Довідкою про систему гарантування вкладів можна за посиланням https://bankalliance.ua/fgvfo.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:14

Альянс задолбал.За 5 дней до окончания антистресса каждый день шлет смс-ки о том, что мой депозит заканчивается.Посмотрел по истории смс, в прошлом году присылали лишь за 2 дня 2 смски, а теперь они решили достать. Депозит можно переименовывать в стресс, а не антистресс :evil:
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:16

  Zonenor написав:Альянс задолбал.За 5 дней до окончания антистресса каждый день шлет смс-ки о том, что мой депозит заканчивается.Посмотрел по истории смс, в прошлом году присылали лишь за 2 дня 2 смски, а теперь они решили достать. Депозит можно переименовывать в стресс, а не антистресс :evil:

Гривня чи валюта після валютообміну
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:46

  sens написав:
  Zonenor написав:Альянс задолбал.За 5 дней до окончания антистресса каждый день шлет смс-ки о том, что мой депозит заканчивается.Посмотрел по истории смс, в прошлом году присылали лишь за 2 дня 2 смски, а теперь они решили достать. Депозит можно переименовывать в стресс, а не антистресс :evil:

Гривня чи валюта після валютообміну

Валюта, пайка.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:19

Re: Банк Альянс

Сгущаются тучи...
https://society.comments.ua/news/develo ... 27626.html
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:26

  бульбик написав:Стущаются гучи...
может самое время открыть тут краткосрочный (месяц-три) гривнедепозит на "мульйоны" :? Рост паники = рост%%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:31

  flysoulfly написав:
  бульбик написав:Стущаются гучи...
может самое время открыть тут краткосрочный (месяц-три) гривнедепозит на "мульйоны" :? Рост паники = рост%%

Открывайте, заодно и проверим:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:59

Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
А если сделать пролонгацию, то 2% бонуса дают?
Правда, у меня депо на полгода заканчивается, а сейчас у Альянса самая высокая ставка на три месяца.
Пролонгация всегда сугубо на тот же срок, что и предыдущий депозит?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:15

  candidat написав:Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
насколько помню, в понедельник

Пролонгация всегда сугубо на тот же срок, что и предыдущий депозит?
всегда на тот же срок
flysoulfly
 
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