сейчас они дают лучший курс продажи евро на 50Кгрн ( при открытии короткого депо) - "шото знают"
или полярная лисичка уже тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:11
сейчас они дают лучший курс продажи евро на 50Кгрн ( при открытии короткого депо) - "шото знают"
или полярная лисичка уже тут
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:13
Клієнти, вітаємо!
Ми продовжили термін дії акції “Зберемо разом з Alliance на ЗСУ” до кінця березня!
Ви отримаєте до плюс 1,5% річних для вкладів у гривні або 0,5% річних для вкладів в іноземній валюті (за курсом НБУ), якщо відкриєте депозит “Ощадний” чи “Капітальний” на термін від 93 днів на суму від 25 000 грн (або 500 дол. США/євро).
Для нас важливо допомагати Збройним Силам, тож в межах цієї акції ми здійснюємо благодійний внесок у розмірі 0,5% річних на спеціальний рахунок в НБУ для підтримки Збройних сил України.
Також хочемо нагадати, що ознайомитися з актуальною інформацією та Довідкою про систему гарантування вкладів можна за посиланням
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:14
Альянс задолбал.За 5 дней до окончания антистресса каждый день шлет смс-ки о том, что мой депозит заканчивается.Посмотрел по истории смс, в прошлом году присылали лишь за 2 дня 2 смски, а теперь они решили достать. Депозит можно переименовывать в стресс, а не антистресс
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:16
Гривня чи валюта після валютообміну
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:46
Валюта, пайка.
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:19
Re: Банк Альянс
Сгущаются тучи...
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:26
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:31
Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:59
Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
А если сделать пролонгацию, то 2% бонуса дают?
Правда, у меня депо на полгода заканчивается, а сейчас у Альянса самая высокая ставка на три месяца.
Пролонгация всегда сугубо на тот же срок, что и предыдущий депозит?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:15
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