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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:03

  flysoulfly написав:
  candidat написав:Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
насколько помню, в понедельник

Таки да :( Уже два часа дня воскресенья, а баблишко так и не появилось.
candidat
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:08

  бульбик написав:Сгущаются тучи...
https://society.comments.ua/news/develo ... 27626.html

Вот такое продолжение нашел:
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/sprava-shch ... urora.html
candidat
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:28

  candidat написав:
  бульбик написав:Сгущаются тучи...
https://society.comments.ua/news/develo ... 27626.html

Вот такое продолжение нашел:
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/sprava-shch ... urora.html


все ясно
потрібні люди занести шкіряний чемоданчик із хрусткими купюрами.... діло "поклеїли"
greenozon
 
Повідомлень: 16128
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
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  #<1 ... 80818283
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