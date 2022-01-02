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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 13:03
flysoulfly написав: candidat написав:
Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
насколько помню, в понедельник
Таки да
Уже два часа дня воскресенья, а баблишко так и не появилось.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:08
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Додано: Нед 31 бер, 2024 22:28
все ясно
потрібні люди занести шкіряний чемоданчик із хрусткими купюрами.... діло "поклеїли"
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Нед 31 бер, 2024 17:54
sens
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