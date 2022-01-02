Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 14:03
flysoulfly написав: candidat написав:
Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
насколько помню, в понедельник
Таки да
Уже два часа дня воскресенья, а баблишко так и не появилось.
candidat
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:08
candidat
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Додано: Нед 31 бер, 2024 23:28
все ясно
потрібні люди занести шкіряний чемоданчик із хрусткими купюрами.... діло "поклеїли"
greenozon
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:32
Поки Альянс хоронять, він викотив кркдитку з
кишмишем
: перші 30 днів 30% (макс. 500 грн), далі 1% (макс. анлім). Мінімальна сума для виведення 100 грн, грейс до 92 днів, шаровий СЕП на фізиків, до 10к на юр. осіб. Взагалі, тарифи виглядають непогано, треба розбиратися чи є нюанси.
klug
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:01
klug написав:
Поки Альянс хоронять, він викотив кркдитку з
кишмишем
: перші 30 днів 30% (макс. 500 грн), далі 1% (макс. анлім). Мінімальна сума для виведення 100 грн, грейс до 92 днів, шаровий СЕП на фізиків, до 10к на юр. осіб. Взагалі, тарифи виглядають непогано, треба розбиратися чи є нюанси.
30% діє тільки для НОВИХ клієнтів, хто перший раз зайшов у банку
і старичкам ліміт не дають
ЗамануХа... ну от прям поміж очей
Amethyst
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:10
Amethyst написав:
і старичкам ліміт не дають
а новачкам дадуть? (особливо тим в кого стопісят карток)
може варто зайти в банк з депо 50к на місяць, а вже потім просити кредитку?
KVV
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:29
Amethyst написав:
30% діє тільки для НОВИХ клієнтів, хто перший раз зайшов у банку
і старичкам ліміт не дають
ЗамануХа... ну от прям поміж очей
Інфа 100-ка? Я ніде не бачу про "зайшов у банк", усюди пише про 30 днів після активації картки, де я ще не подивився?
klug
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Додано: Пон 01 кві, 2024 16:02
klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
KVV
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