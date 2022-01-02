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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:03

  flysoulfly написав:
  candidat написав:Если депозит заканчивается в воскресенье, то Альянс в воскресенье отдаст? Или в понедельник?
насколько помню, в понедельник

Таки да :( Уже два часа дня воскресенья, а баблишко так и не появилось.
candidat
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:08

  бульбик написав:Сгущаются тучи...
https://society.comments.ua/news/develo ... 27626.html

Вот такое продолжение нашел:
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/sprava-shch ... urora.html
candidat
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:28

  candidat написав:
  бульбик написав:Сгущаются тучи...
https://society.comments.ua/news/develo ... 27626.html

Вот такое продолжение нашел:
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/sprava-shch ... urora.html


все ясно
потрібні люди занести шкіряний чемоданчик із хрусткими купюрами.... діло "поклеїли"
greenozon
 
Повідомлень: 16130
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
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1
1
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:32

Поки Альянс хоронять, він викотив кркдитку з кишмишем: перші 30 днів 30% (макс. 500 грн), далі 1% (макс. анлім). Мінімальна сума для виведення 100 грн, грейс до 92 днів, шаровий СЕП на фізиків, до 10к на юр. осіб. Взагалі, тарифи виглядають непогано, треба розбиратися чи є нюанси.
klug
 
Повідомлень: 8415
З нами з: 18.08.14
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Подякували: 1180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:01

  klug написав:Поки Альянс хоронять, він викотив кркдитку з кишмишем: перші 30 днів 30% (макс. 500 грн), далі 1% (макс. анлім). Мінімальна сума для виведення 100 грн, грейс до 92 днів, шаровий СЕП на фізиків, до 10к на юр. осіб. Взагалі, тарифи виглядають непогано, треба розбиратися чи є нюанси.

30% діє тільки для НОВИХ клієнтів, хто перший раз зайшов у банку :!:
і старичкам ліміт не дають :cry:
ЗамануХа... ну от прям поміж очей :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:10

  Amethyst написав:і старичкам ліміт не дають :cry:

а новачкам дадуть? (особливо тим в кого стопісят карток)

може варто зайти в банк з депо 50к на місяць, а вже потім просити кредитку?
KVV
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:29

  Amethyst написав:30% діє тільки для НОВИХ клієнтів, хто перший раз зайшов у банку :!:
і старичкам ліміт не дають :cry:
ЗамануХа... ну от прям поміж очей :)

Інфа 100-ка? Я ніде не бачу про "зайшов у банк", усюди пише про 30 днів після активації картки, де я ще не подивився?
klug
 
Повідомлень: 8415
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:02

klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
KVV
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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  #<1 ... 80818283
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