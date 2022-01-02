Поки Альянс хоронять, він викотив кркдитку з кишмишем: перші 30 днів 30% (макс. 500 грн), далі 1% (макс. анлім). Мінімальна сума для виведення 100 грн, грейс до 92 днів, шаровий СЕП на фізиків, до 10к на юр. осіб. Взагалі, тарифи виглядають непогано, треба розбиратися чи є нюанси.
klug написав:Поки Альянс хоронять, він викотив кркдитку з кишмишем: перші 30 днів 30% (макс. 500 грн), далі 1% (макс. анлім). Мінімальна сума для виведення 100 грн, грейс до 92 днів, шаровий СЕП на фізиків, до 10к на юр. осіб. Взагалі, тарифи виглядають непогано, треба розбиратися чи є нюанси.
30% діє тільки для НОВИХ клієнтів, хто перший раз зайшов у банку і старичкам ліміт не дають ЗамануХа... ну от прям поміж очей
KVV написав:klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
Ну тьотя на 0800 таки підтвердила, що 30% буде всім хто оформив Стартову: і старичкам і неофітам... Але... там не 30%, а ДО 30%...і ПРАВИЛ(МСС), за якими нараховується 0.1% або 30% ЩЕ НЕМАЄ, може колись будуть ...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.