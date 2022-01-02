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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13
краще почекати
Але схоже, що не ту банку назвали Шапіто
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Amethyst
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:24
Amethyst написав:
...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
в Т2Ю не додається....а у вас?
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