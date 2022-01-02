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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13

краще почекати
Але схоже, що не ту банку назвали Шапіто :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:24

  Amethyst написав:...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.

в Т2Ю не додається....а у вас?
KVV
 
Повідомлень: 1273
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