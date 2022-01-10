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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13
краще почекати
Але схоже, що не ту банку назвали Шапіто
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Amethyst
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:24
Amethyst написав:
...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
в Т2Ю не додається....а у вас?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:45
Amethyst написав:
краще почекати
Але схоже, що не ту банку назвали Шапіто
Не на тих напали. Ми їх швидше за НАБУ закриємо за такі фокуси. Кинули на кишмиш чесного клієнтажа.
Ще скажіть, що там із фізичним пластиком: треба одразу вибрати фізична чи віртуалка чи потім можна перевипустити/отримати допку?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:42
Amethyst, інформація, наведена на сайті, не відповідає дійсності. Кешбек не на все нараховується, а "списку mcc-кодів ще немає".
Хіба це не введення споживача в оману?
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