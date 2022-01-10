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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13
краще почекати
Але схоже, що не ту банку назвали Шапіто
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Amethyst
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:24
Amethyst написав:
...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
в Т2Ю не додається....а у вас?
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KVV
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:45
Amethyst написав:
краще почекати
Але схоже, що не ту банку назвали Шапіто
Не на тих напали. Ми їх швидше за НАБУ закриємо за такі фокуси. Кинули на кишмиш чесного клієнтажа.
Ще скажіть, що там із фізичним пластиком: треба одразу вибрати фізична чи віртуалка чи потім можна перевипустити/отримати допку?
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klug
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:42
Amethyst, інформація, наведена на сайті, не відповідає дійсності. Кешбек не на все нараховується, а "списку mcc-кодів ще немає".
Хіба це не введення споживача в оману?
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valweb
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:00
Служба підтримки перевдягається у повітрі. У мене були операції на укрпошті - і жодного кешбеку.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:15
У новусі нарахувався кешбек 30%, підтверджую.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:22
klug написав:
Ще скажіть, що там із фізичним пластиком: треба одразу вибрати фізична чи віртуалка чи потім можна перевипустити/отримати допку?
через застосунок випускається віртуалка.
функціоналу для випуску пластику не знайшов, а підтримка повідомила що він у розробці.
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KVV
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:26
У місцевому барі (провело як "кафе та ремтоани")- теж нарахували 30% кб.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:31
Таксі теж працює кб 30%, провело як "кістки та подорожі".
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:33
Так понял, шоб открыть эту кредитку с 30% кб надо для надьожности сначала стать "новым клиентом"? Т.е. перед этим закрыть все старые счета тут?
В отделении сразу эту кредитку откроют и пластик дадут
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flysoulfly
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Пон 01 кві, 2024 10:11
sens
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