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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:19
flysoulfly написав:
Так понял, шоб открыть эту кредитку с 30% кб надо для надьожности сначала стать "новым клиентом"? Т.е. перед этим закрыть все старые счета тут?
Також змінити стать та громадянство, щоб Вас точно не впізнали
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11
чи є вже сторінка із МСС виключеннями, колеги?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:13
А карта только виртуальная?
Кто-то пластик получил?
КЦ говорит только о виртуальной...
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Пон 01 кві, 2024 10:11
sens
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