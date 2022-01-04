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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:19

  flysoulfly написав:Так понял, шоб открыть эту кредитку с 30% кб надо для надьожности сначала стать "новым клиентом"? Т.е. перед этим закрыть все старые счета тут?

Також змінити стать та громадянство, щоб Вас точно не впізнали :?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11

чи є вже сторінка із МСС виключеннями, колеги?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:13

Re: Банк Альянс

А карта только виртуальная?
Кто-то пластик получил?
КЦ говорит только о виртуальной...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:48

  greenozon написав:чи є вже сторінка із МСС виключеннями, колеги?


знайшов в "дуровщині" (телеграм тобто)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1827176081

180 виключень!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:49

  greenozon написав:чи є вже сторінка із МСС виключеннями, колеги?

см. https://t.me/tabfinance/954
https://l.tabfin.pp.ua/zjtiK
Amethyst
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