KVV написав:klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
Ну тьотя на 0800 таки підтвердила, що 30% буде всім хто оформив Стартову: і старичкам і неофітам... Але... там не 30%, а ДО 30%...і ПРАВИЛ(МСС), за якими нараховується 0.1% або 30% ЩЕ НЕМАЄ, може колись будуть ...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
Amethyst, вам як діючому клієнту вдалося оформити картку та отримати кешбек 30% відсотків, хай навіть без кредитного ліміту? Чи потрібно все ж таки закривати рахунки. Може в когось ще є досвід - поділіться будь ласка, буду вдячний.
KVV написав:klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
Ну тьотя на 0800 таки підтвердила, що 30% буде всім хто оформив Стартову: і старичкам і неофітам... Але... там не 30%, а ДО 30%...і ПРАВИЛ(МСС), за якими нараховується 0.1% або 30% ЩЕ НЕМАЄ, може колись будуть ...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
Amethyst, вам як діючому клієнту вдалося оформити картку та отримати кешбек 30% відсотків, хай навіть без кредитного ліміту? Чи потрібно все ж таки закривати рахунки. Може в когось ще є досвід - поділіться будь ласка, буду вдячний.
Не доїхав до АЗС щоби перевірити, але до кінця тижня таки перевірю