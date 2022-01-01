KVV написав:klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
Ну тьотя на 0800 таки підтвердила, що 30% буде всім хто оформив Стартову: і старичкам і неофітам... Але... там не 30%, а ДО 30%...і ПРАВИЛ(МСС), за якими нараховується 0.1% або 30% ЩЕ НЕМАЄ, може колись будуть ...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
Amethyst, вам як діючому клієнту вдалося оформити картку та отримати кешбек 30% відсотків, хай навіть без кредитного ліміту? Чи потрібно все ж таки закривати рахунки. Може в когось ще є досвід - поділіться будь ласка, буду вдячний.
KVV написав:klug тарифи картки Стартова, розділ Кешбек(30% для нових, 1% для діючих)
Ну тьотя на 0800 таки підтвердила, що 30% буде всім хто оформив Стартову: і старичкам і неофітам... Але... там не 30%, а ДО 30%...і ПРАВИЛ(МСС), за якими нараховується 0.1% або 30% ЩЕ НЕМАЄ, може колись будуть ...Наприклад, на МСС4900(комуналь) КБ НЕ нараховується, перевірено.
Amethyst, вам як діючому клієнту вдалося оформити картку та отримати кешбек 30% відсотків, хай навіть без кредитного ліміту? Чи потрібно все ж таки закривати рахунки. Може в когось ще є досвід - поділіться будь ласка, буду вдячний.
Не доїхав до АЗС щоби перевірити, але до кінця тижня таки перевірю
Feh14 написав:Да из за чего суета, там же дают максимум 500 грн. КБ в первый месяц, то есть получится потратить 1660 грн, какая коммуналка и какие коды)) Ну купите продуктов немного, все равно кб хороший.
Ну да, 30л 95го на ОККО хочу с дополн скидкой -30%