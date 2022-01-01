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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:29

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Feh14 написав:Да из за чего суета, там же дают максимум 500 грн. КБ в первый месяц

Ну да, 30л 95го на ОККО хочу с дополн скидкой -30% :)

:shock: :shock: Вы "новый клиент" ? точно?

Я еще не знаю, и стисняюси спасиить. Ото и проверю :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:50

Re: Банк Альянс

Ну по крайней мене даже у старых клиентов на Кешбеке показывает 30%, но оплат пока не было.
ingtrans
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