RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:29

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Feh14 написав:Да из за чего суета, там же дают максимум 500 грн. КБ в первый месяц

Ну да, 30л 95го на ОККО хочу с дополн скидкой -30% :)

:shock: :shock: Вы "новый клиент" ? точно?

Я еще не знаю, и стисняюси спасиить. Ото и проверю :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:50

Re: Банк Альянс

Ну по крайней мене даже у старых клиентов на Кешбеке показывает 30%, но оплат пока не было.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3904
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 01:26

  Feh14 написав:Да из за чего суета, там же дают максимум 500 грн. КБ в первый месяц, то есть получится потратить 1660 грн, какая коммуналка и какие коды))
Ну купите продуктов немного, все равно кб хороший.

Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
klug
 
Повідомлень: 8420
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 01:51

  klug написав:Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.

Дуже просто- вони запустили одноразову знижку для нас на 500 грн з 1660, наприклад на їжу чи кафе, і щоб отримати цю картку навіть з ліжка не потрібно вставати. Я мабуть поїду і куплю котам наповнювача, це завжди потрібно і нічого не потрібно вигадувати, зберігається вічно.)
І ви скористайтесь та видаліть додаток.
Feh14
 
Повідомлень: 86
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 09:40

  Feh14 написав:і щоб отримати цю картку навіть з ліжка не потрібно вставати

Точно? Я не клієнт банку, а в додатку нічого немає крім як зайти тільки по фін. номеру.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3617 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:37

Re: Банк Альянс

  Striker написав:Точно? Я не клієнт банку, а в додатку нічого немає крім як зайти тільки по фін. номеру.

А точно тай додаток?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3904
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:51

ingtrans, ALLIANCE ONLINE, а який ще?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3617 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:59

  Striker написав:ingtrans, ALLIANCE ONLINE, а який ще?

А потрiбно iнший - https://play.google.com/store/apps/deta ... =web_share
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3904
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, Feh14 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 59, 60, 61
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
605 387623
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2024 09:57
Ой+
А-Банк 1 ... 169, 170, 171
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1701 962812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 21:59
Goodman
Банк Глобус 1 ... 116, 117, 118
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1176 596150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 21:12
24589

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (858)
03.04.2024 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.