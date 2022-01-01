Feh14 написав:Да из за чего суета, там же дают максимум 500 грн. КБ в первый месяц, то есть получится потратить 1660 грн, какая коммуналка и какие коды)) Ну купите продуктов немного, все равно кб хороший.
Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
klug написав:Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
Дуже просто- вони запустили одноразову знижку для нас на 500 грн з 1660, наприклад на їжу чи кафе, і щоб отримати цю картку навіть з ліжка не потрібно вставати. Я мабуть поїду і куплю котам наповнювача, це завжди потрібно і нічого не потрібно вигадувати, зберігається вічно.) І ви скористайтесь та видаліть додаток.