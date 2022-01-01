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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:58

ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, тобто як у Жлобусі: закінчується один, потім починається інший. Хз на скільки цьому можна вірити.
klug
 
Повідомлень: 8421
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:07

  klug написав:ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, ...

А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)
Feh14
 
Повідомлень: 88
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 84858687
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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