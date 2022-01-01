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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 11:58
ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, тобто як у Жлобусі: закінчується один, потім починається інший. Хз на скільки цьому можна вірити.
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klug
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Додано: Сер 03 кві, 2024 13:07
klug написав:
ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, ...
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)
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Feh14
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:26
Feh14 написав:
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)
не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбеку.
ГЛ - Гаряча Лінія.
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KVV
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