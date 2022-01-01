|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 11:58
ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, тобто як у Жлобусі: закінчується один, потім починається інший. Хз на скільки цьому можна вірити.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8423
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 1180 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 03 кві, 2024 13:07
klug написав:
ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, ...
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:26
Feh14 написав:
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)
не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбеку.
ГЛ - Гаряча Лінія.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:18
KVV написав: Feh14 написав:
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво
не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4671
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 08:21
flysoulfly написав: KVV написав: Feh14 написав:
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво
не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?
Наверное для того чтобы выводить каким-то образом лимит и пользоваться деньгами - способы есть. Разные. У каждого свои. Если что по способам не консультирую
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 кві, 2024 09:17
Встановив новий застосунок. Тепер при спробі зайти на сайт банку, хром перекидає в цей застосунок. Опера працює нормально. Хтось знає, що з цим робити?
Видалити застосунок не пропонуйте - вже КЛ дали))
-
l_e_x
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 10:35
l_e_x вимкнути «відкривати підтримувані посилання» в системних налаштуваннях для застосунку «Alliance»
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 762
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 10:42
А ліміт одразу дають? А то в мене -
написано - створена, чекає на активацію банком
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 10:50
1finanсier написав:
А ліміт одразу дають? А то в мене -
написано - створена, чекає на активацію банком
Мені смс прийшло, що одобрено 25к ліміту, а в додатку так і пише 0.00 грн. Картку відкрив вчора.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2024 10:54
lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
А ліміт одразу дають? А то в мене -
написано - створена, чекає на активацію банком
Мені смс прийшло, що одобрено 25к ліміту, а в додатку так і пише 0.00 грн. Картку відкрив вчора.
А смс через скільки прийшла після відкриття картки?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|613
|388573
|
Чет 04 кві, 2024 08:17
v57
|
|1703
|963519
|
Чет 04 кві, 2024 07:30
sens
|
|1546
|962359
|
|