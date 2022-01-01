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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788>

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Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:58

ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, тобто як у Жлобусі: закінчується один, потім починається інший. Хз на скільки цьому можна вірити.
klug
 
Повідомлень: 8423
З нами з: 18.08.14
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Подякували: 1180 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:07

  klug написав:ГЛ каже, що тут пільгові періоди не перекриваються, ...

А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)
Feh14
 
Повідомлень: 88
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:26

  Feh14 написав:А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
( і хто такий ГЛ)

не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбеку.
ГЛ - Гаряча Лінія.
KVV
 
Повідомлень: 1277
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:18

  KVV написав:
  Feh14 написав:А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво

не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4671
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:21

  flysoulfly написав:
  KVV написав:
  Feh14 написав:А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво

не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?

Наверное для того чтобы выводить каким-то образом лимит и пользоваться деньгами - способы есть. Разные. У каждого свои. Если что по способам не консультирую ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1084
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1
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:17

Новий застосунок

Встановив новий застосунок. Тепер при спробі зайти на сайт банку, хром перекидає в цей застосунок. Опера працює нормально. Хтось знає, що з цим робити?
Видалити застосунок не пропонуйте - вже КЛ дали))
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:35

l_e_x вимкнути «відкривати підтримувані посилання» в системних налаштуваннях для застосунку «Alliance»
unknownurl
 
Повідомлень: 762
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:42

Re: Банк Альянс

А ліміт одразу дають? А то в мене -
написано - створена, чекає на активацію банком
1finanсier
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Повідомлень: 855
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:50

  1finanсier написав:А ліміт одразу дають? А то в мене -
написано - створена, чекає на активацію банком

Мені смс прийшло, що одобрено 25к ліміту, а в додатку так і пише 0.00 грн. Картку відкрив вчора.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:54

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:А ліміт одразу дають? А то в мене -
написано - створена, чекає на активацію банком

Мені смс прийшло, що одобрено 25к ліміту, а в додатку так і пише 0.00 грн. Картку відкрив вчора.

А смс через скільки прийшла після відкриття картки?
1finanсier
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Повідомлень: 855
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  #<1 ... 85868788>
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