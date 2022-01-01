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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 кві, 2024 11:14
1finanсier,
lloydbanksua
поповніть картку сепом. ліміт з'явиться.
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KVV
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:21
Посля того, як прийшло повідомнення про встановлення кредитного ліміту, також можна провести оплату, і ліміт з'явиться в додатку.
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ingtrans
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:24
flysoulfly написав: KVV написав:
не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?
ну наприклад для оплати товарів, робіт і послуг(Глобус/Аккорд не дають ліміт роками, а тут за 3хв дали 50к)
знаю багатьох хто переказує/знімає кредитні кошти незважаючи на комісії і для них це норм.
в кожного свій режим використання.
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KVV
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:38
Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
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valweb
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:40
valweb написав:
Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
бо в тарифах так написано.
"Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн."
Востаннє редагувалось KVV
в Чет 04 кві, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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KVV
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:41
valweb написав:
Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
Це комісія Пумба. Яка там і завжди була. 0,5% з переказу. Треба було по р2р надсилати з Пумба
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1finanсier
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