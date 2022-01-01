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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:14

1finanсier,
lloydbanksua
поповніть картку сепом. ліміт з'явиться.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:21

Re: Банк Альянс

Посля того, як прийшло повідомнення про встановлення кредитного ліміту, також можна провести оплату, і ліміт з'явиться в додатку.
ingtrans
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Повідомлень: 3905
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:24

  flysoulfly написав:
  KVV написав:не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?

ну наприклад для оплати товарів, робіт і послуг(Глобус/Аккорд не дають ліміт роками, а тут за 3хв дали 50к)

знаю багатьох хто переказує/знімає кредитні кошти незважаючи на комісії і для них це норм.

в кожного свій режим використання.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:38

Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
valweb
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:40

  valweb написав:Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?

бо в тарифах так написано.

"Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн."
Востаннє редагувалось KVV в Чет 04 кві, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:41

  valweb написав:Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?

Це комісія Пумба. Яка там і завжди була. 0,5% з переказу. Треба було по р2р надсилати з Пумба
1finanсier
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