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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 кві, 2024 11:14
1finanсier,
lloydbanksua
поповніть картку сепом. ліміт з'явиться.
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KVV
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:21
Посля того, як прийшло повідомнення про встановлення кредитного ліміту, також можна провести оплату, і ліміт з'явиться в додатку.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:24
flysoulfly написав: KVV написав:
не всі ж відкривають кредитки тільки заради кешбек.
а для чего? эта кредитка предлагает без мзды снятие наличкой или вывод кредитных?
ну наприклад для оплати товарів, робіт і послуг(Глобус/Аккорд не дають ліміт роками, а тут за 3хв дали 50к)
знаю багатьох хто переказує/знімає кредитні кошти незважаючи на комісії і для них це норм.
в кожного свій режим використання.
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KVV
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:38
Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
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valweb
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:40
valweb написав:
Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
бо в тарифах так написано.
"Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн."
Востаннє редагувалось KVV
в Чет 04 кві, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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KVV
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:41
valweb написав:
Поповнення сепом з пумбу вийшло з комісією. Чому так?
Це комісія Пумба. Яка там і завжди була. 0,5% з переказу. Треба було по р2р надсилати з Пумба
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1finanсier
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Додано: Чет 04 кві, 2024 16:11
Feh14 написав: klug написав:
Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
Дуже просто- вони запустили одноразову знижку для нас на 500 грн з 1660, наприклад на їжу чи кафе, і щоб отримати цю картку навіть з ліжка не потрібно вставати. Я мабуть поїду і куплю котам наповнювача, це завжди потрібно і нічого не потрібно вигадувати, зберігається вічно.)
І ви скористайтесь та видаліть додаток.
А що, хіба 500 че "чистими", після виведення? ГЛ стверджує, що це максимальна сума до виведення. Тобто, "чистими", 402,5.
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genalutsk
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:12
В когось було таке щоб після повідомлення про активацію картки додаток залишився на сторінці оформлення продуктів чи мені до церкви треба?
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