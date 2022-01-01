klug написав:Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
Дуже просто- вони запустили одноразову знижку для нас на 500 грн з 1660, наприклад на їжу чи кафе, і щоб отримати цю картку навіть з ліжка не потрібно вставати. Я мабуть поїду і куплю котам наповнювача, це завжди потрібно і нічого не потрібно вигадувати, зберігається вічно.) І ви скористайтесь та видаліть додаток.
А що, хіба 500 че "чистими", після виведення? ГЛ стверджує, що це максимальна сума до виведення. Тобто, "чистими", 402,5.
ingtrans написав:Посля того, як прийшло повідомнення про встановлення кредитного ліміту, також можна провести оплату, і ліміт з'явиться в додатку.
З'явилося повідомлення про встановлення ліміту 15к, поповнив телефон на 1 грн, баланс змінився з 0 на 14999. Тепер би ще з грейсом розібратися, як воно тут працює) Зайшов ще в Alliance Online заради цікавості, картка моя є, але показує 0. Ще й в розділі Кредити якась незрозуміла абракадабра.
p.s. Виключень стало менше!
З 5 квітня за картою «Стартова» від «Alliance Bank» змінився перелік МСС-кодів за якими не нараховується кешбек.
Тепер кешбек нараховується за: — комунальні послуги; — поповнення мобільного на сайті оператора; — оплату домашнього інтернету; — освітні послуги; — громадський транспорт.
Купівля цінних паперів, податки, азартні ігри, фінансові та інші послуги й надалі залишаються у списку виключень ↗️.
🎁 Бонуси за відкриття карток ↗️ #BankAlliance @tabfinance