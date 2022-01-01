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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:59
ingtrans написав:
По ідеї грейс відновлюється лише після повного погашення. Принаймні, так у тарифах вказано.
Так.
А на рахунок ОМП (де дивитися) така відповідь.
На даний момент поки ця функція недоступна в мобільному додатку через те, що він перебуває на стадії бета-тестування. Однак наші фахівці вже займаються розробкою цього питання.
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