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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:59

  ingtrans написав:По ідеї грейс відновлюється лише після повного погашення. Принаймні, так у тарифах вказано.
Так.

Зображення

А на рахунок ОМП (де дивитися) така відповідь.
На даний момент поки ця функція недоступна в мобільному додатку через те, що він перебуває на стадії бета-тестування. Однак наші фахівці вже займаються розробкою цього питання.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:37

Все працює і для старичків в банці, але новачків для нового застосунку :)

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Amethyst
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  #<1 ... 86878889
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sens

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