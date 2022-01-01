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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:59

  ingtrans написав:По ідеї грейс відновлюється лише після повного погашення. Принаймні, так у тарифах вказано.
Так.

Зображення

А на рахунок ОМП (де дивитися) така відповідь.
На даний момент поки ця функція недоступна в мобільному додатку через те, що він перебуває на стадії бета-тестування. Однак наші фахівці вже займаються розробкою цього питання.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:37

Все працює і для старичків в банці, але новачків для нового застосунку :)

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Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:04

Amethyst, цікаво, чи існують такі банки, в яких ви не клієнт'age? :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:13

Striker, та лаана. Я юзаю всього 24 банки, там де є банкінг.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:43

  Amethyst написав:Striker, та лаана. Я юзаю всього 24 банки, там де є банкінг.

Онлайн банкинг в смысле?
А что, есть банки без такового?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:47

  Feh14 написав:
  Amethyst написав:Striker, та лаана. Я юзаю всього 24 банки, там де є банкінг.

Онлайн банкинг в смысле?
А что, есть банки без такового?

Есть :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:51

  Striker написав:Amethyst, цікаво, чи існують такі банки, в яких ви не клієнт'age? :lol:

Ті, де його вже вигнали, як рахувати? :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:52

  Amethyst написав:Все працює і для старичків в банці, але новачків для нового застосунку :)

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можете кинути посилання на плеймаркет :?:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:33

Re: Банк Альянс

sens написав:
  Amethyst написав:Все працює і для старичків в банці, але новачків для нового застосунку :)

Зображення

можете кинути посилання на плеймаркет :?:
Два дні тому в цій темі. Сам скористався.
А потрiбно iнший - Писав форумчанин Інгтранс. https://play.google.com/store/apps/deta ... =web_share
lel
 
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