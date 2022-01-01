Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:59
ingtrans написав:
По ідеї грейс відновлюється лише після повного погашення. Принаймні, так у тарифах вказано.
Так.
А на рахунок ОМП (де дивитися) така відповідь.
На даний момент поки ця функція недоступна в мобільному додатку через те, що він перебуває на стадії бета-тестування. Однак наші фахівці вже займаються розробкою цього питання.
Striker
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:04
Amethyst
, цікаво, чи існують такі банки, в яких ви не клієнт'age?
Striker
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:13
Striker, та лаана. Я юзаю всього 24 банки, там де є банкінг.
Amethyst
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:43
Amethyst написав: Striker
, та лаана. Я юзаю всього 24 банки, там де є банкінг.
Онлайн банкинг в смысле?
А что, есть банки без такового?
Feh14
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:47
Feh14 написав: Amethyst написав: Striker
, та лаана. Я юзаю всього 24 банки, там де є банкінг.
Онлайн банкинг в смысле?
А что, есть банки без такового?
Есть
lloydbanksua
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:52
можете кинути посилання на плеймаркет
sens
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:33
sens написав:
можете кинути посилання на плеймаркет
Два дні тому в цій темі. Сам скористався.
А потрiбно iнший - Писав форумчанин Інгтранс.
https://play.google.com/store/apps/deta
... =web_share
viewtopic.php?p=5707497#p5707497
lel
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:29
Щось не виходить через Дію. Хто лагає?
Сам по старому- фотографував книжечку, робив селфі по відео. Декілька разів видаляв і встановлював додаток, але отримав картку, хоча і без КЛ. -- Через деякий час вийшло. Чекаю активації (ФОП) і КЛ. Картка номер ....
lel
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