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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29

Re: Банк Альянс

У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Howl
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  #<1 ... 87888990
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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