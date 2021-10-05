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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29
У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
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Howl
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54
Howl написав:
У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Карта відображається. Рахунок є в реквізитах картки. Але залишок коштів і історію операцій не показує
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l_e_x
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