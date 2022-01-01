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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29

Re: Банк Альянс

У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54

  Howl написав:У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?

Карта відображається. Рахунок є в реквізитах картки. Але залишок коштів і історію операцій не показує
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:23

Re: Банк Альянс

Налили по карткам по 50т КЛ, хоча казали, що КЛ не встановлено. Прийшов о 10тій пуш про встановлення. Закинув по 1 грн з Али СЕПом, зайшов за 20 СЕКУНД. Стало видно баланс- 50001. Не знають куди діти гроші?
lel
 
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