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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29
У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
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Howl
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54
Howl написав:
У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Карта відображається. Рахунок є в реквізитах картки. Але залишок коштів і історію операцій не показує
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l_e_x
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:23
Налили по карткам по 50т КЛ, хоча казали, що КЛ не встановлено. Прийшов о 10тій пуш про встановлення. Закинув по 1 грн з Али СЕПом, зайшов за 20 СЕКУНД. Стало видно баланс- 50001. Не знають куди діти гроші?
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lel
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