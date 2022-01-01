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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29
Re: Банк Альянс
У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54
Додано: Пон 08 кві, 2024 10:23
Re: Банк Альянс
Налили по карткам по 50т КЛ, хоча казали, що КЛ не встановлено. Прийшов о 10тій пуш про встановлення. Закинув по 1 грн з Али СЕПом, зайшов за 20 СЕКУНД. Стало видно баланс- 50001. Не знають куди діти гроші?
Додано: Пон 08 кві, 2024 13:36
Re: Банк Альянс
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