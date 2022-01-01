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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29
Re: Банк Альянс
У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54
Додано: Пон 08 кві, 2024 10:23
Re: Банк Альянс
Налили по карткам по 50т КЛ, хоча казали, що КЛ не встановлено. Прийшов о 10тій пуш про встановлення. Закинув по 1 грн з Али СЕПом, зайшов за 20 СЕКУНД. Стало видно баланс- 50001. Не знають куди діти гроші?
Додано: Пон 08 кві, 2024 13:36
Re: Банк Альянс
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:47
Re: Банк Альянс
За Ясно і Портмоне нарахували кешбек в повному обсязі. Вже вивів. Тепер потрібно роздуплитися коли гасити залишок заборгованості.
Кредитна картка «Стартова» Тарифи:
Пільговий період за карткою- До 92 днів на оплату товарів у магазинах та Інтернет-Діє з моменту виникнення заборгованості до
кінця календарного місяця, що настає через місяць від дати виникнення заборгованості, за умови її погашення в повному обсязі.
Ще є- Дата сплати обов'язкового щомісячного платежу-Щомісячно з першого числа до кінця календарного місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості (в останній день місяця до 23:55).
Кешбек вивів- щомісячний платіж зробив?
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:57
Re: Банк Альянс
Хочуть запровадити реферальну програму (поки не запущено). За першого друга -- 100 ₴, за другого -- 150 ₴, за третього й подальших -- 250 ₴. Другові -- 100 ₴.
Після накопичення кешбеку 500 ₴ кешбек буде нараховуватися і далі, але з розміром кешбеку 1 %.
Шукайте оновлення програми.
Додано: Пон 08 кві, 2024 20:38
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:42
Re: Банк Альянс
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
Додано: Вів 09 кві, 2024 00:15
Re: Банк Альянс
А пін код до Стартової встановлюється чи надсилається? Бо в ене картка виходить без пінкоду...
Додано: Вів 09 кві, 2024 07:08
Re: Банк Альянс
1finanсier, я сам установив його в налаштуваннях картки.
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