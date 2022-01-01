|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:16
tarasum написав:
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2517
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1180
|597440
|
|
|1710
|965958
|
|
|286
|118929
|
Пон 08 кві, 2024 09:41
nord
|