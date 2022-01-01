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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:16

  tarasum написав:Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !


...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:02

  Howl написав:1finanсier, я сам установив його в налаштуваннях картки.

Дякую. Напевно вони на ходу функції додають. Коли я зареєструвався і вивчав додаток, цієї функції не було начебто )
1finanсier
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Повідомлень: 858
З нами з: 02.09.19
Подякував: 304 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 88899091
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