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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:16
tarasum написав:
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:02
Howl написав:
1finanсier, я сам установив його в налаштуваннях картки.
Дякую. Напевно вони на ходу функції додають. Коли я зареєструвався і вивчав додаток, цієї функції не було начебто )
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18
abc111 написав: tarasum написав:
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
Я реєструвався заново,хоч був клієнтом банку.Можу закинути рефссилку. Варто спробувати!
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tarasum
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:23
А де реферальна ссылка? Просто цікаво в який розділ вони добавляють нові функції
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