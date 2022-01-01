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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:16
tarasum написав:
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
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abc111
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:02
Howl написав:
1finanсier, я сам установив його в налаштуваннях картки.
Дякую. Напевно вони на ходу функції додають. Коли я зареєструвався і вивчав додаток, цієї функції не було начебто )
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1finanсier
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18
abc111 написав: tarasum написав:
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
Я реєструвався заново,хоч був клієнтом банку.Можу закинути рефссилку. Варто спробувати!
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tarasum
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:23
А де реферальна ссылка? Просто цікаво в який розділ вони добавляють нові функції.
Відповідь: треба оновити додаток
Востаннє редагувалось 2XL
в Вів 09 кві, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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2XL
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Додано: Вів 09 кві, 2024 16:55
tarasum написав: abc111 написав: tarasum написав:
Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
Я реєструвався заново,хоч був клієнтом банку.Можу закинути рефссилку. Варто спробувати!
Закидуйте
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abc111
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:32
Я уже "старый" клиент Альянса - открывал в нем конвертационный депозит в прошлом году. Остались два текущих счета в гривне и валюте.
Вчера скачал новое приложение, открыл карту, но СМС-ки с установленным лимитом нет. На карте тоже отображается ноль. Закинуть 1 грн, чтобы понять, дали - не дали? На горячей линии говорят: "Подождите, мол, раз не было СМС-ки, что не дали, то еще могут дать". А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
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Искатель
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:34
abc111, кому цікаво отримати реферальне посилання - напишіть мені в приватні.
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valweb
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:35
valweb написав:abc111
, кому цікаво отримати реферальне посилання - напишіть мені в приватні.
Если шо, тут банят за прямую рекламу. Так что ссылки лучше не выкладывайте.
Тут каждый второй может ссылкой поделиться, будьте скромнее
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Искатель
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:42
Искатель написав:
А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.
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Howl
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:52
Howl написав: Искатель написав:
А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.
Т.е. грубо сутки? Ну, у меня сутки еще не прошли, я поздно вечером(можно сказать, ночью) делал. ОК, подожду.
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Искатель
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