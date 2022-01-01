RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:16

  tarasum написав:Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !


...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль
abc111
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 17.04.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:02

  Howl написав:1finanсier, я сам установив його в налаштуваннях картки.

Дякую. Напевно вони на ходу функції додають. Коли я зареєструвався і вивчав додаток, цієї функції не було начебто )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 02.09.19
Подякував: 304 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18

  abc111 написав:
  tarasum написав:Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !


...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль

Я реєструвався заново,хоч був клієнтом банку.Можу закинути рефссилку. Варто спробувати!
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 16.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:23

Re: Банк Альянс

А де реферальна ссылка? Просто цікаво в який розділ вони добавляють нові функції.
Відповідь: треба оновити додаток
Востаннє редагувалось 2XL в Вів 09 кві, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:55

  tarasum написав:
  abc111 написав:
  tarasum написав:Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !


...якщо вже клієнт банку, то щось буде чи нуль

Я реєструвався заново,хоч був клієнтом банку.Можу закинути рефссилку. Варто спробувати!

Закидуйте
abc111
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 17.04.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:32

Я уже "старый" клиент Альянса - открывал в нем конвертационный депозит в прошлом году. Остались два текущих счета в гривне и валюте.
Вчера скачал новое приложение, открыл карту, но СМС-ки с установленным лимитом нет. На карте тоже отображается ноль. Закинуть 1 грн, чтобы понять, дали - не дали? На горячей линии говорят: "Подождите, мол, раз не было СМС-ки, что не дали, то еще могут дать". А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Искатель
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:34

abc111, кому цікаво отримати реферальне посилання - напишіть мені в приватні.
valweb
 
Повідомлень: 16
З нами з: 06.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:35

  valweb написав:abc111, кому цікаво отримати реферальне посилання - напишіть мені в приватні.

Если шо, тут банят за прямую рекламу. Так что ссылки лучше не выкладывайте.
Тут каждый второй может ссылкой поделиться, будьте скромнее :)
Искатель
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:42

Re: Банк Альянс

  Искатель написав:А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 08.03.18
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:52

  Howl написав:
  Искатель написав:А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.

Т.е. грубо сутки? Ну, у меня сутки еще не прошли, я поздно вечером(можно сказать, ночью) делал. ОК, подожду.
Искатель
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 89909192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 117, 118, 119
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1186 598147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 15:47
tarasum
А-Банк 1 ... 170, 171, 172
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1711 966422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 12:45
l_e_x
Банк Кредит Дніпро 1 ... 27, 28, 29
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
286 119214
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 09:41
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (910)
09.04.2024 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.