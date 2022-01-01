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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:04

  Искатель написав:
  Howl написав:
  Искатель написав:А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.

Т.е. грубо сутки? Ну, у меня сутки еще не прошли, я поздно вечером(можно сказать, ночью) делал. ОК, подожду.

Перезвонил на ГЛ, сказали: "Вам відмовлено у кредитному ліміті". Ну ладно, не очень-то и хотелось... Можно и за свои такой кешбэк сделать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:26

Re: Банк Альянс

Искатель, я не звонил. Просто уточнил, что типа в любом случае должен был результат. В понедельник уже не надеялся, но потом порадовали сообщением.

Насколько я понимаю, то дать или не дать кредитный лимит рассматривают в рабочие время и, возможно, вручную.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:37

У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:06

банк офігів від інтересу до своєї бімби!


МАЛЕНЬКА ПАУЗА В РЕЄСТРАЦІЇ НОВОГО ЗАСТОСУНКУ “ALLIANCE”
------
https://bankalliance.ua/articles/malenk ... u-alliance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:58

  greenozon написав:банк офігів від інтересу до своєї бімби!

Певно закінчилося бабло наливати по 50к і роздавати по 500 грн.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:00

  klug написав:У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.

хісторі пушів є у самому смарті (у мене Самсунг)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:13

  Amethyst написав:
  klug написав:У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.

хісторі пушів є у самому смарті (у мене Самсунг)

Я смарті відключена: вже не пам'ятаю чи сам відключав, чи так було типово встановлено. Досі не виникало проблем з тим, щоб знайти пуш у застосунку, який його надсилав.
klug
 
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