|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 18:04
Искатель написав: Howl написав: Искатель написав:
А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.
Т.е. грубо сутки? Ну, у меня сутки еще не прошли, я поздно вечером(можно сказать, ночью) делал. ОК, подожду.
Перезвонил на ГЛ, сказали: "Вам відмовлено у кредитному ліміті". Ну ладно, не очень-то и хотелось... Можно и за свои такой кешбэк сделать.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6169
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Вів 09 кві, 2024 18:26
Искатель, я не звонил. Просто уточнил, что типа в любом случае должен был результат. В понедельник уже не надеялся, но потом порадовали сообщением.
Насколько я понимаю, то дать или не дать кредитный лимит рассматривают в рабочие время и, возможно, вручную.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5908
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1082 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:37
У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8428
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 09 кві, 2024 20:06
банк офігів від інтересу до своєї бімби!
МАЛЕНЬКА ПАУЗА В РЕЄСТРАЦІЇ НОВОГО ЗАСТОСУНКУ “ALLIANCE”
------ https://bankalliance.ua/articles/malenk ... u-alliance
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16167
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 09 кві, 2024 20:58
greenozon написав:
банк офігів від інтересу до своєї бімби!
Певно закінчилося бабло наливати по 50к і роздавати по 500 грн.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8428
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 09 кві, 2024 21:00
klug написав:
У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.
хісторі пушів є у самому смарті (у мене Самсунг)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5283
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 09 кві, 2024 21:13
Amethyst написав: klug написав:
У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.
хісторі пушів є у самому смарті (у мене Самсунг)
Я смарті відключена: вже не пам'ятаю чи сам відключав, чи так було типово встановлено. Досі не виникало проблем з тим, щоб знайти пуш у застосунку, який його надсилав.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8428
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 11 кві, 2024 11:54
Feh14 написав:
А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.
А кстати, кб даже 1 ни кто и не даёт особо за кредитные, Юнекс и Пиреус за свои, а Изи всего 0,5. Правда тут сотню собирать, долгая музыка если по мелочам, а Ю и П от десятки))
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 18:08
Интернет-банкинг для новых клиентов не работает и похоже не будет работать
Alexander, [11.04.2024 15:22]
Доброго Времени!
При заходе в веб-банкинг и при входе в любой пункт меню в вижу такое сообщение.
Это можно исправить?
Alexander, [11.04.2024 15:24]
Мобильный банкинг у меня при этом работает нормально.
Но хотелось бы и веб-банкинг чтобы нормально работал
AllianceBank, [11.04.2024 15:26]
На жаль, Інтернет-банкінг наразі не працює. Радимо користуватись мобільним додатком нашого банку. Перепрошуємо за технічну несправність.
Alexander, [11.04.2024 15:26]
А какие планы на починку?
или вообще не будет работать?
AllianceBank, [11.04.2024 15:35]
Термінів на фирішення фахівці не повідомили. Радимо користуватись мобільним додатком нашого банку. Перепрошуємо за технічну несправність.
-
Alexxander
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 31.01.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Feh14
, Koticoff
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|234
|100388
|
|
|1203
|600387
|
|
|1560
|966457
|
Сер 10 кві, 2024 20:39
24589
|