RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:04

  Искатель написав:
  Howl написав:
  Искатель написав:А сколько ждать? Открыл вчера вечером.
Оформил карту после 12:00 в воскресенье. Где-то к 15:00 в понедельник получил сообщение, что согласовали кредитный лимит.

Т.е. грубо сутки? Ну, у меня сутки еще не прошли, я поздно вечером(можно сказать, ночью) делал. ОК, подожду.

Перезвонил на ГЛ, сказали: "Вам відмовлено у кредитному ліміті". Ну ладно, не очень-то и хотелось... Можно и за свои такой кешбэк сделать.
Искатель
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:26

Re: Банк Альянс

Искатель, я не звонил. Просто уточнил, что типа в любом случае должен был результат. В понедельник уже не надеялся, но потом порадовали сообщением.

Насколько я понимаю, то дать или не дать кредитный лимит рассматривают в рабочие время и, возможно, вручную.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 08.03.18
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:37

У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.
klug
 
Повідомлень: 8428
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:06

банк офігів від інтересу до своєї бімби!


МАЛЕНЬКА ПАУЗА В РЕЄСТРАЦІЇ НОВОГО ЗАСТОСУНКУ “ALLIANCE”
------
https://bankalliance.ua/articles/malenk ... u-alliance
greenozon
 
Повідомлень: 16167
З нами з: 01.06.14
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:58

  greenozon написав:банк офігів від інтересу до своєї бімби!

Певно закінчилося бабло наливати по 50к і роздавати по 500 грн.
klug
 
Повідомлень: 8428
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:00

  klug написав:У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.

хісторі пушів є у самому смарті (у мене Самсунг)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5283
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:13

  Amethyst написав:
  klug написав:У новому застосунку є історія пушів? Хотів подивитися, коли прийшов пуш про ліміт і не знайшов ніде. Можу лише сказати, що у робочий час за кілька годин розглянули.

хісторі пушів є у самому смарті (у мене Самсунг)

Я смарті відключена: вже не пам'ятаю чи сам відключав, чи так було типово встановлено. Досі не виникало проблем з тим, щоб знайти пуш у застосунку, який його надсилав.
klug
 
Повідомлень: 8428
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:54

  Feh14 написав:А навіщо наступний? Там 1%, вже малоцікаво.

А кстати, кб даже 1 ни кто и не даёт особо за кредитные, Юнекс и Пиреус за свои, а Изи всего 0,5. Правда тут сотню собирать, долгая музыка если по мелочам, а Ю и П от десятки))
Feh14
 
Повідомлень: 96
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:08

Интернет-банкинг для новых клиентов не работает и похоже не будет работать

Alexander, [11.04.2024 15:22]
Доброго Времени!

При заходе в веб-банкинг и при входе в любой пункт меню в вижу такое сообщение.
Это можно исправить?

Alexander, [11.04.2024 15:24]
Мобильный банкинг у меня при этом работает нормально.
Но хотелось бы и веб-банкинг чтобы нормально работал

AllianceBank, [11.04.2024 15:26]
На жаль, Інтернет-банкінг наразі не працює. Радимо користуватись мобільним додатком нашого банку. Перепрошуємо за технічну несправність.

Alexander, [11.04.2024 15:26]
А какие планы на починку?
или вообще не будет работать?

AllianceBank, [11.04.2024 15:35]
Термінів на фирішення фахівці не повідомили. Радимо користуватись мобільним додатком нашого банку. Перепрошуємо за технічну несправність.
Alexxander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 31.01.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 89909192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Feh14, Koticoff і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1 ... 22, 23, 24
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
234 100388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 17:15
Amethyst
Банк Глобус 1 ... 119, 120, 121
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1203 600387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 08:53
Goodman
Райффайзен Банк 1 ... 155, 156, 157
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1560 966457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2024 20:39
24589

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (919)
11.04.2024 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.