RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:40

Как этот Альянс уже достал! Когда-нибудь настанет то время, что у него будут нормально работать переводы с карты на карту?
Собирался вчера два скромных депозита на 50 тысяч организовать двум родственникам. Стал тянуть деньги Альянсом. На одну карту первый перевод зачислился, второй - платіж відхилено. На вторую карту - то же самое. Пришлось ещё третий банк подключать. А потом приложение вообще глюкануло и перестало пускать.
За такие мансы, да ещё по дням сегодня открывать было не выгодно, передумал открывать. Стал забирать деньги приложением другого банка - и та же история: первый перевод прошел, второй - нет.
И эта постоянная фигня с переводами у Альянса, как минимум, с лета. Раньше не пробовал. Сколько раз писал об этом на горячую линию, а им, похоже, пофиг. Ничего не меняется.
Просто п.....!
candidat
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 119, 120, 121
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1205 600626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2024 01:14
candidat
Креді Агріколь Банк 1 ... 22, 23, 24
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
234 100497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 17:15
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 155, 156, 157
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1560 966539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2024 20:39
24589

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (921)
12.04.2024 01:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.